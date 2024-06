Petit Futé Lacs italiens. Edition 2024-2025

Les montagnes et les lacs du Nord de l'Italie n'ont cessé d'enchanter le voyageur, depuis les romantiques en quête d'une nature sauvage jusqu'à l'aristocratie européenne venue y trouver un lieu de villégiature préservé et grandiose dès le début du XXe siècle. Cette région mythique pour tout explorateur et que l'on désigne communément comme la région des Grands Lacs englobe une vingtaine de lacs centrés sur la Lombardie mais aussi les régions du Piémont, du Trentin et de la Vénétie. Pour la plupart d'origine glaciaire, ses lacs se déploient au pied des Alpes et jouissent d'un climat bénéfique, une aubaine pour le voyageur. Ils s'appellent le lac Majeur, le lac de Côme, le lac d'Iseo, le lac de Garde... autant de noms prestigieux qui méritaient largement que le Petit Futé leur consacre un guide à part entière.