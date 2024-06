Les brumes de Riverton

Eté 1924, manoir de Riverton. L'étoile montante de la poésie anglaise, lord Robert Hunter, se donne la mort lors d'une soirée mondaine. Les soeurs Emmeline et Hannah Hartford, seules personnes présentes au moment du drame, cessent alors de s'adresser la parole. Selon la rumeur, l'une était la fiancée de la victime et l'autre son amante... 1999. Une jeune réalisatrice décide de faire un film autour de ce scandale et prend contact avec le dernier témoin vivant, Grace Bradley, ancienne domestique au château. Grace s'est toujours efforcée d'oublier cette nuit-là. Mais les fantômes du passé ne demandent qu'à se réveiller...