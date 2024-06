Knockemout Tome 2 : Ces choses qu'on cache

Le phénomène TikTok de l'année ! La new romance " nouvelle génération " Dans la fratrie Morgan, Nash est " le gentil ". Chef de la police au charme ravageur, il peine à se remettre d'une vilaine blessure par balle. Malgré les crises de panique qui l'assaillent, il est bien décidé à cacher à tous son état. Mais c'est compter sans sa nouvelle voisine, la brillante et sexy Lina, qui voit clair dans son jeu. Et si l'alchimie entre les deux est indéniable, les secrets de la jeune femme pourraient mettre en péril sa relation avec le flic de son coeur s'il venait à les découvrir. Lina a tout prévu pour disparaître le moment venu, sauf l'étonnant talent de Knockemout à conquérir ceux qui s'y arrêtent.