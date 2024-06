The perfect fall

Xxiie siècle. Ne cherchez plus l'amour : à votre majorité, la Science vous indique qui est votre âme soeur. Voués à se haïr... Condamnés à s'aimer En tant que rebelle, Matthew n'a qu'une seule obsession : détruire l'élite politique en place et renverser le gouvernement. Celui qui impose un système de mariages arrangés auquel il n'a jamais cru. Celui qui a failli détruire sa famille. En tant que future souveraine d'Espagne, Catalina n'a qu'une mission : éradiquer tous ceux qui s'opposeront au pouvoir en place. Celui auquel elle croit profondément depuis l'enfance, et pour lequel elle se sent prête à mourir. Ils sont nés ennemis, voués à se haïr. Pourtant, depuis que leurs regards se sont croisés lors d'une soirée clandestine, un feu brûle en eux. Un feu qu'ils ne maîtrisent pas, qui les consume, et qui pourrait embraser toutes leurs certitudes... A propos de l'autrice Lyla Mars a toujours aimé transmettre des émotions à travers différentes formes d'art. C'est donc tout naturellement qu'elle s'est tournée vers l'écriture dès le plus jeune âge. Aujourd'hui citoyenne engagée, elle est ambassadrice jeunesse de l'UNICEF et défend les causes qui lui tiennent à coeur.