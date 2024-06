M@ sixième

"Pour cette première année au collège, j'espère me faire des amis et me sentir bien, et aussi avoir de bonnes notes et pas trop d'heures de colle. Ca, c'est ce que j'aimerais. Mais la vérité, c'est qu'entre maman et papa qui viennent de divorcer et notre déménagement dans cette ville pourrie, j'ai bien peur que ça n'arrive jamais... " Du groupe de copines pas si sympas au harcèlement en ligne, Leony va apprendre à ses dépens que la vie au collège est loin d'être facile, et qu'on a parfois besoin d'aide pour trouver sa place.