Holly Ann : Intégrale

" Ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte au sujet de la Nouvelle-Orléans. La plupart du temps, il ne s'agit que de fadaises pour attirer les touristes... " Sa ville, c'est son territoire, où tout le monde la respecte. Libre, droite et juste, Holly Ann n'est pas une détective comme les autres... Furetant là où on ne l'attend pas, elle s'intéresse aux crimes les plus divers et arpente aussi bien les bayous que les plantations, les maisons closes ou les rues borgnes. Rien ne semble arrêter cette jeune femme qui a toujours une longueur d'avance sur la police. Peut-être grâce aux étranges pouvoirs qu'elle possède...