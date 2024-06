Entrée plat dessert. 24 menus déjà établis pour s'organiser et profiter

"Pour certaines personnes, l'organisation d'un dîner est innée. Composer un menu, faire les courses, choisir les boissons, la déco, mettre la table, peuvent être aussi facile que respirer. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Giulia Barut fait partie de la première catégorie et elle a écrit ce livre pour tous ceux qui font partie de la deuxième. Vous y trouverez 24 menus clefs en main et des conseils pour les préparer, s'organiser et vivre vos meilleurs dîners". ENTREE PLAT DESSERT, c'est un livre d'un nouveau genre où les menus sont déjà établis et organisés en une seule recette. ENTREE PLAT DESSERT, ce sont des recettes simples pour ceux qui n'osent pas se lancer. ENTREE PLAT DESSERT, c'est un livre pour s'organiser et profiter. ENTREE PLAT DESSERT, ce sont des recettes qui permettent de cuisiner avant et pas pendant. ENTREE PLAT DESSERT, c'est un livre pour préparer toute une soirée, et pas qu'un dîner.