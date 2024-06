Katie la Catsitter - Tome 2

Katie adore faire du skate avec ses amies, mais lorsqu'elle devient, officiellement, l'acolyte d'une super-héroïne et que la rentrée des classes sonne, son univers est bouleversé. La Souris géante est accusée de crimes qu'elle n'a pas commis. Sa meilleure amie, Beth, est de retour en ville mais son nouveau petit ami traîne toujours dans les parages (gasp ! ). Régler ces problèmes ne sera pas simple mais, avec l'aide de 217 chats hors du commun, Katie va essayer ! Katie pourra-t-elle laver l'honneur de la souris géante et devenir l'acolyte (et l'amie) qu'elle a toujours rêvé d'être ? Un roman graphique irrésistible sur l'amitié, l'enfance, les super-héros et les chats... beaucoup de chats !