Astérix Tome 12 : Astérix aux jeux Olympiques. Edition de luxe

A l'occasion des 65 ans d'Astérix, découvrez une nouvelle édition Luxe regroupant les 44 planches originales en noir et blanc encrées par Albert Uderzo, accompagnée d'un dossier exclusif de 32 pages sur les coulisses de la création de l'album. Indispensable pour tous les fans du personnage ! Faire la fête et laminer ses adversaires : voilà bien ce que les gaulois préfèrent. Et lorsqu'ils apprennent que les Romains du camp d'Aquarium s'entraînent pour représenter Rome aux prochains jeux olympiques, ils n'ont qu'une envie : y participer eux aussi ! Astérix et ses amis se voient déjà vainqueurs, mais leur affaire se complique : la potion magique relève du dopage et est par conséquent formellement interdite. La palme du vainqueur s'éloigne. A moins que...