Cath et son chat en cuisine

Ca va être le bazar dans les placards ! Cath et Sushi, son chat complètement agité, investissent la cuisine pour des recettes top délires. Au menu : crackers pour l'apéro, crêpes à la Sushi, tartes aux légumes... En plus d'être délicieuses, ces recettes te sont expliquées pas à pas par Cath, véritable cordon bleu. Impossible de les rater ! Sushi, quant à lui, te prodigue ses nombreux conseils pour "pimper" tes plats et ravir tes invités ! Allez, vite, enfile un tablier et rejoins Cath et son chat aux fourneaux !