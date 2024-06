La famille Oukilé à l'école

L'école, quelle grande aventure ! Cherche Nestor, Flore et leurs amis dans la classe, la cour de récréation, à la cantine ou au gymnase... Accompagne-les aussi en sortie scolaire, au zoo, au musée ou en forêt ! Ouvre l'oeil et amuse-toi à chercher dans les grandes images fourmillant de détails. Tu pourras aussi suivre Nestor tout au long de sa première journée à l'école maternelle, et apprendre plein de choses sur l'école dans les autres pays.