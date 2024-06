I Want You Back

Elle pensait n'être qu'un jeu pour lui... Et si elle était bien plus que cela ? Dix ans. Ca fait dix ans que Matt Taylor a brisé le coeur de celle qui se fait appeler "Jack" en sortant avec elle uniquement pour gagner un pari. Pendant toutes ces années, elle a tenté d'oublier cette humiliation... Et voilà qu'il resurgit dans sa vie. Cet homme aux yeux bleus renversants, qu'elle pensait ne jamais revoir, est aujourd'hui la star de musique la plus en vogue du moment, et il fallait qu'il vienne enregistrer son nouvel album dans la salle de concert où elle est régisseuse. Quelle chance... Mais une chose est claire : leur histoire appartient au passé, et cette fois-ci Jack ne le laissera pas bouleverser son existence. Même si Matt est encore plus séduisant que dans son souvenir. Et même s'il semble avoir totalement oublié la raison de leur séparation... A propos de l'auteurInstallée dans le sud de la France avec sa famille, Marie K partage sa vie entre ses étudiants, sa liseuse et ses recettes de cuisine. Un simple mot, un visage ou une situation, quelle qu'elle soit, peut éveiller son imagination et l'aider à créer l'univers de ses romans.