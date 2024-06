Cyparis (nouvelle édition). Le prisonnier de Saint-Pierre

Ah, la Martinique ! Saint Pierre, son jardin botanique, son port, son marché et ses rues pittoresques, sa végétation luxuriante, sa montagne Pelée... A l'aube du XXe siècle, les Occidentaux de tous horizons se pressent sur les côtes de cette colonie française pleine de charmes et d'avenir. Mais au printemps 1902, ce n'est pas l'exquis parfum du rhum et des plantes exotiques qu'exhale l'île aux fleurs mais celui, nauséabond, du soufre. Et que dire des inquiétantes fumerolles qui s'échappent du sommet de la montagne Pelée ? Mais le maire et le gouverneur ont plus important à faire : préparer les élections législatives ! Et peu importe les signes envoyés par la montagne... Tandis que toute la ville est en émoi, Louis-Auguste Cyparis, condamné au cachot, attend impatiemment que l'on veuille bien le libérer. Il ne sait pas encore que cette cellule étriquée lui sauvera la vie et fera de sa destinée une légende...