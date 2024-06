I'm standing on a million lives T15

Afin d'améliorer la situation à Artsnu, Iu et Keita aident les habitants à fuir ce pays où sévit une dictature établie par une guérilla fanatique. Mais voilà, Iu enfreint la loi malgré elle en montrant son visage et se fait exécuter ! Témoin de sa résurrection, le fanatique qui l'avait capturée la prend pour la réincarnation de son messie. Serait-ce la naissance d'une nouvelle confession ? ! Parallèlement, Yotsuya, flanqué de Rin et de Glenda, traverse la frontière pour glaner plus d'informations. Des journalistes pourraient leur en donner, mais ceux-ci seraient emprisonnés...