Scar and Romance T01

Sumire est une lycéenne qui rêve de tomber amoureuse. Le jour de la rentrée, elle se retrouve assise à côté de Leo, un garçon plus âgé qui reprend ses études. De nombreuses rumeurs effrayantes courent sur lui, en raison de son air mystérieux et de la cicatrice qui barre sa joue. Rien ne les aurait poussés l'un vers l'autre si Sumire n'avait pas vu Leo se faire attaquer dans une ruelle. Elle s'interpose sur le champ pour le protéger et, de fil en aiguille, elle apprend progressivement à le connaître. Elle est cependant loin d'imaginer qu'elle n'est pas une inconnue pour ce jeune homme...