Le guide complet de la prévention des blessures du sportif

Ce livre donne une vision claire de l'ensemble des éléments liés à la prévention des blessures dans le sport et relie les aspects scientifiques, médicaux et pratiques pour l'ensemble des activités sportives. Ce livre est le guide complet en prévention des blessures pour toutes les disciplines sportives, mêlant données scientifiques et pratiques, des internationaux aux jeunes amateurs. Il est destiné à tous les encadrants (entraineurs, préparateur physique, kiné, médecin du sport, parents, etc.) et à tous les sportifs de bon niveau. Il traite tous les aspects importants de l'individualisation du travail et de la prévention des blessures : - une épidémiologie des blessures selon les sports (basket, football, rugby, handball, volley-ball, etc.), - une analyse des principales blessures dans le sport (articulaires, musculaires, tendineuses, etc.), - les spécificités des blessures chez les femmes sportives, - les blessures du jeune sportif (pathologie de croissance), - l'analyse du contrôle de la charge de travail, - les stratégies de récupération, - des tests afin d'orienter un travail de prévention, - le travail fonctionnel de la théorie à la pratique, - les définitions des différents outils pour faire du travail fonctionnel. Il propose près de 500 exercices accessibles via des QR codes.