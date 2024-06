Promets moi, Emile

Un roman poignant, qui traduit la réalité de ce qu'ont vécu des anonymes, jetés dans l'Histoire par choix ou par fatalité. Lorsque Clémence utilise Emile pour échapper à un mariage forcé, elle ne mesure pas les conséquences terribles de sa décision. C'est Gustave qu'elle veut, un américain promis à sa cousine, Pauline. Mais la première Guerre mondiale éclate et, flanquée d'un drôle de compagnon, Clémence s'engage avec elle au plus près du front. Son amour secret en reviendra-t-il vivant ? Entre forts et faibles, dans le chaos d'un conflit sans précédent, s'ouvre une vie nouvelle où, quel que soit son jeu, on veut ramasser la mise.