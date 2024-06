Les petites histoires de Nino Dino - Waaaargh, tous à l'eau !

Aujourd'hui, Nino Dino part se baigner avec toute sa famille au bord de l'étang. Il adore jouer dans l'eau, mais est-ce qu'il va enfin réussir à mettre la tête sous l'eau ? Un petit album estival Nino Dino découvre les joies de la baignade avec toute sa famille ! Une histoire pour affronter ses peurs Comme la plupart des enfants, Nino Dino a peur de mettre la tête sous l'eau. Grâce à cette sortie en famille, il va réussir à affronter cette peur et à enfin se jeter à l'eau. Un héros auquel les 3-6 ans s'identifient Nino Dino est un héros fort en émotion qui ressemble à ses lecteurs. Il est toujours très content de faire une nouvelle activité, mais parfois, il est un peu trop surexcité et finit tout mouillé ! Ces petites histoires, plus courtes et à prix mini, sont parfaitement adaptées aux enfants de première année de maternelle.