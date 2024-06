Crabe, tu dors ?

La nuit vient de tomber dans l'aquarium... Crabe éteint la lumière pour s'endormir, mais son ami Poisson, lui, ne parvient pas à trouver le sommeil. Un tas de questions l'assaillent. Il entend une chouette, à moins que ce ne soit une souris, et si c'étaient des extraterrestres venus les enlever ? Crabe, excédé par les questions de son ami, décide finalement de lui préparer une tisane et de l'écouter patiemment. Accompagner l'heure du coucher Parce que le moment de s'endormir est souvent source d'angoisses et que le noir ouvre la porte à notre imaginaire le plus fou, ce livre peut dédramatiser avec humour ce moment et les appréhensions qui l'accompagnent. L'empathie Savoir écouter l'autre, prendre le temps d'entendre les peurs des enfants... Crabe nous donne une belle leçon de patience et d'empathie : plutôt que de s'énerver, il propose une tisane à son ami, le laisse se confier... et nous offre ainsi un tendre témoignage d'amitié. Une jolie ambiance Un album qui ne joue pas sur le noir brut et effrayant de la nuit, mais plutôt sur une palette de gris pour évoquer la chambre une fois la lumière éteinte... et aussi une belle ambiance colorée pour montrer l'aquarium dans lequel vivent les deux petits personnages.