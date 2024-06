Monstres et légendes - Des sorcières à Salem - CE1/CE2 8/9 ans

La rumeur gronde à Salem, petite ville américaine où l'on ne doit que travailler et prier... Pourtant, la nuit, les jeunes filles aiment se réunir et danser autour d'un feu en invoquant les morts. Le diable aurait-il corrompu leur esprit ? Une chose est sûre, lorsque la peur s'empare des coeurs, elle ne provoque que l'horreur. Une nouvelle adaptation du récit mystérieux des procès de sorcellerie à Salem : - Adaptés par Hélène Kérillis, l'autrice de Ma première mythologie, série à succès - Illustrés par Vincent Roché, un illustrateur au style graphique percutant : effet "collection" garanti ! - Des créatures fantastiques et des légendes qui fascinent - Une adaptation simplifiée mais riche pour les 8/9 ans - Une collection unique sur le marché pour cette tranche d'âge