La colo des animaux - Les pieds dans l'eau

Cette fois, la colo des animaux part à la plage, et il faut penser à tout : les maillots, la crème solaire, les serviettes, la température de l'eau, les jeux... Surtout les jeux ! Bien entendu, Norbert, Lou, Jacob, Isoline et la bande n'ont pas fini d'inventer toutes les bêtises possibles et de rire toute la journée ! Dans la veine de Mystères et Sortilèges, une nouvelle BD pleine d'humour pour apprendre à lire en douceur. - Une galerie de personnages hilarants - La plume et l'imagination de Mathilde Paris - Les illustrations de Prisca Le Tandé, spécialisée dans la littérature et l'animation jeunesse depuis plus de 10 ans - Un niveau de langue et un rythme narratif adaptés aux jeunes lecteurs de 6-7 ans