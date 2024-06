Mibu Gishi Den Tome 8

Aux portes de la mort, Kan'ichirô se remémore ce serment adressé à sa mère alors qu'il était enfant : celui de devenir un honorable guerrier jusqu'à son dernier souffle. Après le témoignage de Shichisaburô Ikeda, c'est au tour de Hajime Saitô de livrer ses souvenirs du Shinsen Gumi. Lui qui était perçu comme un être insensible et dénué de pitié, fut frappé de terreur face à la force cachée de l'homme que l'on surnommait "l'Egorgeur" . Dans ce huitième tome, les contours du portrait d'un homme complexe et passionnant se font de plus en plus fins, servis par la patte unique de Takumi Nagayasu et la précision de la plume de Jirô Asada.