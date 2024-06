The Blue Flowers and The Ceramic Forest T04

Aoko, qui se réjouissait à l'idée d'aller au camp organisé par l'atelier, apprend que son ex-petit ami, Kumahei, sera lui aussi du voyage. Tatsuki, avec qui elle s'entend de mieux en mieux, décide alors de s'y inscrire pour veiller sur elle. Ce voyage sera l'occasion pour Kumahei de mettre les choses au clair avec Aoko et de lui expliquer les vraies raisons de son comportement erratique. Une histoire d'amour et de poterie par Yuki Kodama (Kids on the Slope).