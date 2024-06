Deuxième bureau. Tome 1 Le magnétron

Maryse est pilote civile. Mais elle appartient surtout au fameux Deuxième Bureau français... On est en 1936, les usines se mettent en grève les unes après les autres et le spectre de la guerre semble encore loin. Sauf que le jeu mortel qui oppose espions anglais, français et allemands fait déjà des victimes. Une mission échoit alors à Maryse : récupérer un scientifique et sa création, le magnétron, découverte révolutionnaire dont l'application immédiate mène au radar. Un avantage stratégique convoité par les nazis ! Sauf que ce qu'ignore le Deuxième Bureau... c'est que Maryse joue double jeu.