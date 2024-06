Histoires incroyables des Jeux Olympiques et Paralympiques

C'est la plus grande compétition sportive de tous les temps ! A chaque édition, été comme hiver, les Jeux olympiques et Paralympiques déclenchent les passions et font vibrer la planète entière. Les chiffres sont spectaculaires. En 2021, à Tokyo, plus de 15 000 athlètes venant de 206 pays s'affrontaient sur des centaines d'épreuves sous les yeux de milliards de téléspectateurs. 125 ans plus tôt, lors des premiers Jeux modernes lancés par Pierre de Coubertin, 241 sportifs rivalisaient dans 9 disciplines différentes... C'est dire le chemin parcouru ! Cet album vous raconte, en Docu-BD, l'histoire de ces incroyables compétitions. Des épopées légendaires des plus grands champions aux anecdotes méconnues de sportifs anonymes, découvrez un univers où les belles valeurs du sport se confrontent parfois à la soif de victoire... quel qu'en soit le prix.