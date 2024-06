Le tour de France des lieux maudits ! - plus de 30 lieux maudits visités par l'auteur - des anecdotes incroyables mais vraies - Par David Galley, l'auteur de la référence " La France mystérieuse " (8000 ex) Un voyage captivant au coeur de la France des lieux maudits Le tour de France des lieux maudits ! Phénomèns inexpliqués, malédictions, adresses maudites, la France regorge de sites énigmatiques et de lieux à l'histoire lugubre ? Sombres, étranges, secrets, ces endroits sont souvent marqués par de terribles drames ou par les témoignages troublants de phénomènes inexpliqués. Très souvent qualifiés de "maudits" dans l'histoire locale, ces lieux ont - au fil des ans - attisé tout autant la curiosité, la méfiance ou l'angoisse de leurs habitants ou des visiteurs occasionnels. Un voyage captivant au coeur de la France des lieux maudits Impasse de Satan (Paris), pub hanté (Bordeaux), Château des Noyers (Normandie), Moulin du diable (Bretagne)... la liste de ces endroits où le frisson est garanti est passionnante. Habités par des esprits malins et des légendes tenaces, ces lieux maudits n'auront bientôt plus de secret pour vous grâce aux enquêtes minitieuses proposées par David Galley. Palpitants et documentés, les récits livrés dans cet ouvrage vous feront faire un tour de France inédit en 30 étapes... David Galley est journaliste / réalisateur de reportages et de documentaires. Il est l'auteur de nombreux reportages sur les phénomènes inexpliqués et les énigmes historiques. Il est également l'auteur de la référence La France mystérieuse.