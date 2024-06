Ma grossesse. Tout le monde s'en mêle !

La vie amoureuse a quelque chose d'intime mais la grossesse tout le monde s'en mêle ! Si bien qu'il est impossible de couver en paix. Lorsque Louise et Clément ont annoncé qu'ils attendaient un bébé, ils ne s'imaginaient pas faire autant d'effet ! Famille, soignants, inconnus, collègues et copains ont tous eu leur mot à dire et on n'en a raté aucun ! Humour et réalisme au rendez-vous ! Et vous, quels sont vos souvenirs ?