Il était une fois le sport

Et si le sport avait toujours existé ? C'est ce que suggèrent les archéologues. Un panorama historique passionnant de la pratique sp ortive, à la lumière des dernières découvertes, et publié à l'occasion des jeux olympiques et paralympiques 2024. Les découvertes des archéologues nous le prouvent : on sait désormais que les Néandertaliens lançaient le javelot, que le patinage et le ski se pratiquaient à l'époque néolithique, et que Mésopotamiens et Egyptiens adoraient la lutte. Mais c'est en Grèce antique qu'est née l'idée du sport international de compétition et qu'ont été inventés les Jeux olympiques. Entraînement, soin du corps, régime alimentaire : tout cela faisait déjà partie du quotidien des athlètes. Ce livre passionnant nous fait traverser les continents et les époques pour nous raconter l'évolution des pratiques sportives, jusqu'aux Jeux olympiques modernes et paralympiques. En coédition avec l'Inrap.