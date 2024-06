La consultation de l'infirmier.e en pratique avancée

Un livre pratique écrit par des IPA pour des IPA Pensé et écrit par 50 IPA de toutes les mentions, ce livre collectif permettra aux étudiants et étudiantes, infirmiers et infirmières en pratique avancée d'acquérir ou de renforcer les connaissances indispensables pour conduire une consultation, quel que soit le domaine d'activité. Le but est de renforcer les compétences des IPA, des étudiants IPA ou des infirmiers en formation d'IPA en matière de prévention, de dépistage, de promotion de la santé , de la gestion de symptômes et de l'éducation thérapeutique Il aborde la prise en soin des situations prévalentes avec une approche humaniste, centrée sur la personne et ses aidants, et fondée sur le partenariat. Afin d'adapter sa pratique à chaque âge de la vie, il propose également des chapitres sur les soins spécifiques aux enfants et adolescents, aux femmes et LGBTI ainsi qu'aux personnes âgées. On y trouve à travers 7 chapitres : - la consultation IPA : les bonnes pratiques, l'examen clinique, la prise de décision, etc. ; - la qualité de vie et la gestion des symptômes : sommeil, douleur, confort, etc. ; - le repérage des risques et la prévention : alcool, tabac, dénutrition, violence, etc. ; - le syndrome métabolique : obésité, diabète, HTA, etc. ; - les soins aux adultes : santé de la femme, santé sexuelle, soins palliatifs, etc. ; - les soins aux personnes âgées : fragilité, maintien à domicile, troubles cognitifs, etc. ; - les soins aux enfants : particularités de la consultation, dépistage du handicap, promotion de la santé, relations parents-enfant, etc.