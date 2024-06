Petit Futé Irlande. Edition 2024-2025

Contre la pluie et les vents d'ouest, face à l'océan Atlantique se dresse l'Irlande : une terre de fierté et de passion. La guerre anglo-irlandaise a conduit en 1922 à la division de l'île en créant d'une part l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. En dépit de ces divisions politiques et géographiques, l'Irlande dans son ensemble reste une contrée unique avec une identité commune. Ponctué de vertes prairies, de forêts enchanteresses, de lacs fantomatiques, l'environnement insulaire est indiscutablement libre et sauvage. L'histoire irlandaise, plus que partout ailleurs, est scellée dans la pierre : les ghettos de Belfast, le Bloody Sunday de Derry, les docks de Dublin, l'enfer du Connemara... Des ruisseaux de Guinness, des chants celtes ancestraux, un match endiablé de hurling ou de rugby... les insulaires mettent tout en oeuvre pour faire découvrir et apprécier cette terre grandiose qu'ils chérissent tant...