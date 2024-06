Leurs petites vies. Et autres nouvelles

En seize nouvelles inédites, Tatiana de Rosnay déploie son remarquable talent de conteuse pour brosser le portrait de personnages à la fois éclectiques et inoubliables. Une jeune femme qui vit par procuration l'histoire d'amour de ses voisins, un écrivain condamné à l'exil, une mère de famille qui s'abandonne à ses fantasmes... D'une chambre de bonne parisienne à un laboratoire scientifique futuriste, Tatiana de Rosnay opère un subtil mélange des genres pour célébrer la beauté des rencontres humaines et rendre un magnifique hommage aux figures qui l'ont inspirée. Tatiana de Rosnay est de ces écrivains qui aiment divertir, émouvoir et créer une complicité. Sud Ouest.