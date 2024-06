Five Survive

Huit heures. Six amis. Seuls cinq survivront. Alors que Red et ses amis se rendent en Floride pour le Spring Break, leur camping-car tombe en panne. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Leur véhicule a été saboté et ils sont dans la ligne de mire d'un sniper. Séquestrés dans lecamping-car en pleine nuit et au beau milieu de nulle part, ils n'ont qu'une certitude : le tueur tirera si celui qui cache un terrible secret ne se dénonce pas.