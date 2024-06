Manuel de psychoéducation troubles bipolaires. Programme de psychoéducation en 15 séances

La psychoéducation propose aux patients un accompagnement personnalisé visant à améliorer le suivi thérapeutique et la qualité de vie. Ce manuel présente 15 séances de psychoéducation clefs en main pour stabiliser la maladie. - Un outil vivant qui conjugue rigueur scientifique et accessibilité pour mettre en lumière et décrypter les techniques, méthodes et possibilités de traitements. - Un recueil d'informations complet et précis sur le sujet qui s'adresse à tous ceux qui sont concernés par ces troubles et souhaitent en comprendre les mécanismes, les signes et symptômes, ainsi que les différentes formes. Des questionnaires, grilles d'activités, et graphiques à compléter pour observer au quotidien l'évolution de son trouble. - Des conseils et des recommandations qui permettent d'anticiper, d'adapter son rythme de vie ou de faire comprendre les troubles de l'humeur à son entourage.