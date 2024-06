Le cahier de vacances After Foot. Plus de 100 jeux

Vous êtes prêts ? Au bord de la piscine ou sur une plage, à la montagne ou à la campagne, ou simplement posés sur votre canapé, le cahier de vacances dans une main, une boisson fraîche dans l'autre ? Alors c'est parti ! Ensemble, on va remonter le temps jusqu'en 1970 et revisiter les grands moments du football de ces 50 dernières années : matchs de légende, équipes mythiques, et bien sûr nos joueurs préférés, de Maradona à Barcola en passant par Messi, Zidane et Platini (il faudra parfois chercher l'intrus...). Des tours préliminaires de Ligue Europa jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, on va vous faire traverser la planète foot et promis, les questions d'histoire ne consisteront pas seulement à savoir combien de fois Strasbourg a été champion de France. Des jeux, des quiz, des charades, des rébus, des anagrammes, des énigmes, des mots croisés ou mêlés : on a varié les schémas tactiques en essayant de vous surprendre à chaque page. Un peu comme dans l'émission, en somme ! Allez, faites chauffer vos têtes de footeux, régalez-vous et surtout, revenez en pleine forme pour le début de saison !