Une année au poil ! - Agenda 2024 - 2025

De septembre 2024 à août 2025 avec Justine WDM, une année pleine de fun où les animaux sont rois ! Un agenda riche de dessins humoristiques, de petits dialogues hilarants et de magnifiques photos de Montana, Léon, Marcelle et Justine, cette famille vraiment pas comme les autres. Avec au fil des mois des conseils et astuces pour prendre soin de son chat et de son chien, des anecdotes, des mantra-chats, des citations-chiens et des petits jeux concoctés par Léon lui-même. Vivre avec un chien ou un chat, c'est vivre en plus grand !