Deviens une déesse. Mythes et leçons de vie de femmes légendaires

Sois confiante et courageuse... Deviens une déesse Depuis plusieurs siècles les cultures du monde entier célèbrent les mythes de déesses audacieuses, tenaces et courageuses. Ces femmes légendaires ont vaincu les mauvais esprits qu'aucun homme ne pouvait vaincre (n'est-ce pas, Nüwa ? ), fondé des civilisations (Merci, Pélé) et ont tracé leur propre chemin en surmontant chaque obstacle (bien joué, Artémis). Alors quand tu te sens perdue, submergée ou lorsque tu as du mal à prendre des décisions importantes, inspire-toi des 21 femmes que présente ce livre. Deviens la déesse que tu mérites d'être.