Guide du Routard Norvège 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Norvège offre les paysages parmi les plus grandioses du monde. Débusquez les derniers rennes sauvages dans le massif du Dovrefjell. Ou alors, doublez le cap Nord avec l'Express côtier. En hiver, les aurores boréales seront au rendez-vous ! Dans Le Routard Norvège, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (sur le fjord d'Oslo, quitter les quartiers modernes avant de se délecter des beautés du cadre naturel de la capitale, au cours d'une croisière de 2 heures qui part du Rådhusbrygge, en face de l'hôtel de ville, grimper au sommet du phare de Lindesnes pour contempler le panorama sauvage des côtes sud de la Norvège...), des visites (visiter le Musée national et le musée Munch, à Oslo, visiter l'émouvante église en "bois debout" d'Urnes...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - près de 25 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir la Norvège hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.