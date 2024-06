BiblioLycée Le Mariage de Figaro

Avec sa multitude de scènes, de répliques et d'intrigues, la pièce de Beaumarchais est la superproduction du 18e siècle. La pièce nous entraîne, à la veille de la Révolution française, dans une réflexion sur les inégalités sociales. Le parcours porte sur la comédie du valet : ruses et rivalités. Toutes les clés pour comprendre l'oeuvre et le parcours associé. Un dossier Spécial Bac qui prépare les élèves de 2e aux épreuves qu'ils auront à subir l'année prochaine.