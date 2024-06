Le dernier jour d'un condamné

Victor Hugo nous donne à juger, sans autre dossier qu'un journal intime, la cause d'une main criminelle mais aussi d'un être jeune, impuissant et horrifié face au défi de violence et de guillotine. Avant de lire l'oeuvre - L'essentiel sur l'auteur - L'oeuvre en un coup d'oeil - Situer l'oeuvre Au fil de l'oeuvre - Des questionnaires de préparation à l'oral du Bac Des fiches de synthèse - Structure de l'oeuvre - Biographie de l'auteur - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Personnages de l'oeuvre - L'oeuvre et son contexte en images Le parcours - Thèmes principaux - Groupement de textes Un dossier Objectif BAC pour s'entraîner aux épreuves du BAC - Des sujets d'écrit et d'oral corrigés - Les conseils de méthode indispensables