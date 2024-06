Le Mont des Oliviers. 11 leçons pour une vie extraordinaire

Un best-seller fabuleux pour toutes les personnes qui se demandent ce qu'est la vie et comment s'y retrouver. Dans cette épopée inspirante, mêlant émerveille ment, courage, foi et sagesse, Michael V. Ivanov nous embarque dans un voyage initiatique au coeur de l'Antiquité. Le Mont des Oliviers retrace l'histoire de Félix, un jeune Romain qui aspire à une vie meilleure et décide de quitter sa Rome natale pour explorer le monde. Sa rencontre avec Haziq, un riche marchand en route pour Jérusalem, le poussera à affronter ses propres peurs et limites et à découvrir les clés de la félicité, livrées sous la forme de 11 leçons de vie. Cette quête du bonheur et de la réussite est universelle. C'est celle de la sagesse que tout être sur Terre peut acquérir, en apprenant à écouter son coeur et à suivre ses rêves. Au fil de votre lecture, retrouvez les 11 leçons dans des encadrés à part pour bien les assimiler. Les 11 leçons - Leçon 1 : "Les mots prononcés mettent la vie en mouvement" - Leçon 2 : "Vivre en gardant la fin à l'esprit" - Leçon 3 : "En toutes choses, sois empreint de gratitude" - Leçon 4 : "Chaque jour, donne un peu plus de toi-même" - Leçon 5 : "Ne blâme personne d'autre que toi-même" - Leçon 6 : "Développe un désir ardent" - Leçon 7 : "Tu dois agir" - Leçon 8 : "N'aie de cesse de persévérer" - Leçon 9 : "Tu es une créature d'habitudes" - Leçon 10 : "L'amour te libérera" - Leçon 11 : "Tu dois choisir de croire "