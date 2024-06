Bienvenue chez les Loud Tome 19

Tout est permis à la fête foraine ! Avec autant de choses à faire et à manger, c'est au petit chef de famille, Lincoln Loud, de trouver une stratégie pour profiter de l'événement avec toute sa famille. Lisa a une tactique remporter les jeux, Lynn veut tester sa force et Luan cherche un public pour son spectacle comique. Mais que se passe-t-il lorsque Papa obtient de nouvelles recettes de plats frits à essayer à la maison ? Une chose est sûre, c'est une fois de plus l'occasion de faire du bruit !