Kometa N° 3, printemps 2024 : Fabriquer l'oubli

Pour effacer de l'histoire les dirigeants déchus, l'Union Soviétique et la Chine de Mao les faisaient grossièrement disparaître des photos officielles. Aujourd'hui, le régime de Vladimir Poutine réécrit les programmes d'histoire à sa gloire, "rééduque" les enfants, et tente de dissimuler les traces de la guerre, comme il l'a déjà fait en Tchétchénie. Manipuler l'histoire, déconstruire la mémoire, fabriquer l'oubli pour contrôler les esprits est le propre des régimes autoritaires. Ce numéro de Kometa explique les mécanismes de cette fabrique, part à la rencontre de ceux qui résistent contre ces manipulations de l'histoire et interroge notre devoir de mémoire : faut-il oublier ? Comment Poutine réécrit l'histoire (récit) - Iegor Gran La soeur jumelle et le meurtrier (enquête) - Ksenia Bolchakova Les fantômes de Sofi Oksanen (portrait) - Olivier Guez Les oligarques ont disparu (série) - Christophe Boltanski Vie et destin de Vassili Grossman (littérature) - Dominique Simonnot Pinar Selek (rencontre) - Valérie Manteau