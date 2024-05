100 Bucket List of the dead Tome 13

Mordue par un zombie, Shizuka est conduite à l'intérieur d'un laboratoire de recherche, sur les conseils de Tsurumi. Le vaccinologue semble confiant dans les chances de la sauver grâce au sang d'Izuna, la jeune fille immunisée contre le virus des zombies. Un nouvel événement surprend Akira et ses amis, avec le survol d'un hélicoptère au-dessus de l'usine pharmaceutique dans laquelle ils ont trouvé refuge. Quel est donc le but de l'unité spéciale qui se précipite à l'intérieur d'une des zones secrètes de l'usine ? ! Les folles aventures d'Akira se poursuivent, avec toujours plus d'action !