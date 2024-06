Ne désespérons pas de la France et des Français. Ce pays qui plie mais ne rompt pas

La France est-elle en déclin, et les Français vont-ils aussi mal que ce que l'on dit communément ?? Si l'on prend un peu de recul, en regardant la France vue du ciel, on s'aperçoit qu'il n'y a pas nécessairement de raisons de désespérer, car le pays ne va pas si mal que ça... et même tient globalement son rang. Et si l'on regarde la France vue du territoire, à hauteur de ses habitants, on peut observer également un tout autre pays que celui qui est régulièrement présenté dans les médias, les réseaux sociaux ou les débats politiques. Si l'on veut bien faire ­l'effort de poser son regard sur cette autre France, on découvre alors un pays plein de vitalité, qui regorge d'initiatives et dans lequel une partie notable de la population cherche et met en oeuvre des solutions, sans attendre que celles-ci viennent d'en haut. Eddy Fougier politologue, chargé d'enseignement à Sciences Po Aix-en-Provence, à Audencia Busiwness School (Nantes) et à l'université de Versailles Saint-Quentin-­en-Yvelines (UVSQ), est fondateur de L'Observatoire du Positif.