La brigade des cauchemars Tome 1 : Sarah

Le meilleur des BD Jungle à petits prix ! Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars. Créé par le professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un cauchemar du patient, afin d'en détruire l'origine. L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors même qu'ils sont missionnés pour intervenir dans son cauchemar, le professeur Angus semble leur cacher des informations. Et Tristan est certain d'avoir déjà vue Sarah... mais où ?