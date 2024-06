Venom Tome 1 : Rex

L'effondrement du S. H. I. E. L. D. a réveillé un ancien mal, terré dans les entrailles de New York... en même temps que la seule créature capable de l'affronter : le symbiote qui forme avec Eddie Brock le terrible Venom ! Une nouvelle ère commence pour ce dangereux justicier, qui va menacer de consumer tout l'univers Marvel. Avec la série Venom et les crossovers Absolute Carnage et King in Black, Donny Cates (Guardians of the Galaxy, Silver Surfer : Black) a totalement révolutionné l'univers du célèbre symbiote. Voici la saga enfin recueillie dans une nouvelle série d'albums MARVEL DELUXE, l'un des achats essentiels de cet été.