Manuel de survie pour hypersensibles, indécis, surefficients et perfectionnistes

Ce livre propose un questionnaire pour tester sa surefficience puis livre les clés d'une détox mentale pour se débarrasser des tyrans que l'on se construit pour se suradapter et pallier notre manque de confiance. Enrichi d'exemples pour se permettre d'exister sans souffrir ni tricher, que l'on soit hypersensible, perfectionniste, altruistes à l'excès ou simplement surmené. Vous aimeriez être plus heureux, bien dans vos pompes, à l'aise dans votre vie. Trouver enfin votre place, savoir ce qu'il faut faire et à quel moment. Faire des choix que vous ne regretterez pas juste après. Faire des choix tout court d'ailleurs. Votre vie n'est jamais facile. Une personne surefficiente est très sensible à tout et tout le temps, vit le moindre incident de manière très forte et exagérée (pour les autres). Au moins l'un de ses sens est surdéveloppé, mais en général tous ses sens sont exacerbés, comme la sensibilité au bruit, aux odeurs. Il s'agit d'une personne hyper-empathique, authentique, sincère et bienveillante. Sa quête de sens permanente fait de chaque décision un casse-tête. Elle vit souvent dans les extrêmes, ce qui rend sa vie certes intense, mais lui fait vivre aussi des montagnes russes entre phases d'euphorie et de mélancholie. Si vous vous reconnaissez dans cette description, vous êtes probablement en lutte permanente contre vous-mêmes. Afin de palier votre manque d'estime, le décalage permanent avec votre entourage et les incompréhensions qui en découlent, vous avez mis en place petit à petit un faux personnage et un mode de vie, qu'il convient plutôt d'appeler " survie ". Il vous a amené à créer des bourreaux intérieurs. En bref : vous prenez sur vous pour convenir, plaire et être aimé. Ces êtres tyranniques ont fait naître le doute, la culpabilité, et vous empêchent de faire ce que vous voulez profondément. Ce livre vous apprend à les débusquer et à les vaincre avec des exemples percutants et des carnets d'autorisation permettant de vous reprogrammer sereinement.