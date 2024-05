Initialement ciblée vers les jeunes retraités, la prévention des effets du vieillissement suscite désormais l'intérêt dès la quarantaine, touchant une population de plus en plus large. Ce désir, largement répandu, est souvent freiné par une ignorance des capacités et des vulnérabilités de son propre corps.

L'ouvrage Bien vieillir sans médicaments dès 40 ans va au-delà de simples préconisations alimentaires ou d'exercice physique. Le Dr Christophe de Jaeger propose une méthode simple et complète pour prendre soin de soi à tout âge.