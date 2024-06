Le tour du monde des contes - Edition anniversaire

Les plus incroyables versions de quatre grands contes racontées à travers le monde. Voyagez à travers le monde avec 18 versions de 4 grands contes : Les trois petits cochons, Les musiciens de Brême, Le lièvre et la tortue et Tom Pouce, toutes différentes et toutes indispensables ! Ces personnages audacieux de tous les pays, plus rusés les uns que les autres, vous accompagneront pour la vie.