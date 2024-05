Lettres à un jeune poëte

Ces lettres ne feront pas de vous un poète talentueux, là n'est d'ailleurs pas la question. Mais le lecteur se surprendra peut-être à découvrir en Rilke l'un de ses semblables. L'écrivain de génie s'y révèle de fait d'une déconcertante accessibilité. Face aux doutes d'un jeune poète, Rilke conseille et rassure son correspondant, avec patience et humilité. Et si la poésie dépendait moins du travail sur le texte que d'un travail sur soi ? A défaut de révéler les ressorts de la création littéraire, c'est une véritable éthique que le poète tâche d'exposer. La traduction de l'écrivain Gustave Roud, longtemps introuvable, révèle brillamment la puissance poétique intacte de ces lettres. Demeure un texte culte, universel : un guide pour tous ceux éprouvant cette "noble inquiétude de vivre".